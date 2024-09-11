جمعية الأرض: نطالب بتحرير شاطئ البحصة في جبيل من التعديات

أشارت جمعية "الأرض- لبنان"، في بيان، إلى "منتجع "Byblos Marine"، الذي تم إنشاؤه خلافًا للقوانين اللبنانية في زمن الحرب الأهلية منذ أكثر من 45 سنة على شاطئ البحصة- جبيل"، وقالت: "مع مرور الزمن، نسي الجبيليون واللبنانيون أن شاطئ البحصة الحساس بيئيًا وأثريًا، لم يكن مقسومًا إلى جزئين، بل كان كيانًا واحدًا متكاملًا. ففي تشرين الثاني من العام 2023، حاول أصحاب المنتجع القيام بأعمال ردم إضافية، فتم إيقافهم من قبل المحامي العام البيئي في جبل لبنان بناء على شكوى من قبل جمعية الأرض لبنان".

وكشفت أنّ "اليوم، وفي ظل إصرار أصحاب المنتجع مرة جديدة على القيام بالردميات المخالفة، تدعو جمعية الأرض لبنان الجبيليين بخاصة واللبنانيين بعامة، الى المطالبة بتحرير شاطئ البحصة من التعديات وإعادة تواصل الشاطئ كما كان قبل 45 عاما".