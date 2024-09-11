شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 31 أغسطس 2024 ، غدا الخميس.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية، وتأتى هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.