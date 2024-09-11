شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ": الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحرزت تقدما ملموسا بالملف الحقوقى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وقال مهران، في تصريحات صحفية له، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في مسار مصر نحو بناء مجتمع قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية قد أحرزت تقدمًا ملموسًا في العديد من المجالات، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والتعليمية بشكل متساوٍ للجميع، وتوفير فرص عمل كريمة، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يبرز التزام الدولة بتلبية احتياجات الإنسان الأساسية وتعزيز كرامته.

وأوضح النائب الدكتور علي مهران، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد على محاور أساسية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تتكامل مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.



وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بشكل متواصل على تنفيذ الخطط والسياسات التي تعزز من حماية حقوق الإنسان، من خلال تحسين بيئة العمل والتشريعات القانونية، وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة الكامل بدعم حقوق الإنسان بوصفها أساس التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد النائب الدكتور علي مهران، على أهمية استمرار التعاون بين جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهدافها.