فتح معبر جسر الملك حسين مع الضفة الغربية للسفر غدا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، مساء الاثنين 9 سبتمبر 2024، فتح معبر جسر الملك حسين الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة أمام حركة السفر، في رابع قرار بهذا الشأن.

وقال متحدث المديرية العقيد عامر السرطاوي : "سيفتح جسر الملك حسين غدا الثلاثاء أمام حركة السفر عند الساعة الثامنة صباحا (5:00 ت.غ) مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن".

ودعا السرطاوي المسافرين إلى "التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيرا لوقتهم وجهدهم ".

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والمعبر مغلق بالاتجاهين منذ الأحد، بعد مقتل 3 إسرائيليين، في عملية إطلاق نار نفذها سائق أردني يدعى ماهر جازي، من محافظة معان جنوب البلاد.

وهذا هو القرار الأردني الرابع بعد حادثة المعبر؛ إذ أعلن عن إغلاقه بعدها بساعات، وفي مساء اليوم نفسه تقرر فتحه الاثنين، إلا أن قرار استمرار الإغلاق اتخذ مرة أخرى صباح اليوم.

وصباح الأحد، قُتل 3 إسرائيليين متأثرين بإصابتهم بجروح خطيرة إثر عملية إطلاق نار، في معبر اللنبي الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وفق إعلام عبري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "قبل وقت وجيز وصل إرهابي عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي، وترجل من الشاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر".

وأضاف بيان الجيش: "قوات الأمن قضت على الإرهابي، كما قُتل عدد من المدنيين الإسرائيليين الذين أصيبوا نتيجة الهجوم".

المصدر : وكالات