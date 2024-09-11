المجلس الوطني الفلسطيني يطالب البرلمانات الدولية باتخاذ مواقف قانونية ضد حكومة الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، برلمانات العالم، خاصة البرلمانات الدولية والقارية، بضرورة اتخاذ مواقف أخلاقية وقانونية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعزلها ومقاطعتها.

ودعا فتوح، في بيان للمجلس اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى اتخاذ عقوبات رادعة سياسية واقتصادية وثقافية وتجميد عضوية دولة الاحتلال بالمنظمات والمؤسسات الدولية، خاصة منظمة الأمم المتحدة.

وقال إن استخدام الاحتلال للطائرات الحربية والمسيرة ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بقصفهم بطائرة مسيرة في /طوباس/ واجتياح المخيمات وتدمير البنية التحتية، وطرد العائلات وإجبارهم على مغادرة منازلهم، هو امتداد لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تهدف الى توسيع العدوان وتنفيذ مخطط التهجير والتطهير في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف أن "الاحتلال يرتكب مجازر وحشية تحدث تحت أنظار العالم والمجتمع الدولي الذي يراقب ويشاهد إرهاب الاحتلال بتحويل قطاع غزة لأكبر سجن وكارثة يتعرض لها شعب من إبادة وتطهير عرقي وتجويع وفريسة للأمراض دون اتخاذ إجراءات قانونية إنسانية وعملية؛ لتنفيذ القرارات الأممية".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن صباح اليوم استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدفهم في مدينة /طوباس/ بالضفة الغربية المحتلة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 17 فلسطينيا في محافظة الخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في عدة مناطق بمحافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، كما نصبت حواجز عسكرية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل، وواحدا من بلدة /بيت كاحل/، واثنين اخرين من بلدة دورا، وشابا من بلدة إذنا، وذلك بعد أن داهمت منازلهم وقامت بتفتيشها.

وأضافت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة بيت أمر، شمالي الخليل، واعتقلوا عشرة شبان فلسطينيين.. كما قامت بتفتيش منازل في بلدة إذنا وعبثت بمحتوياتها.

وتواصل قوات الاحتلال نصب حواجزها العسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وتغلق عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية وتفتحها بين الفينة والأخرى لعرقلة مرور المواطنين وتحركاتهم في كافة أرجاء المحافظة.

في سياق آخر، أدان محافظ طوباس، الدكتور أحمد أسعد، التصعيد الإسرائيلي في المدينة.. مؤكداً أن ما يحدث هو عدوان من جيش مدجج بالسلاح ضد شعب أعزل.

وقال أسعد، في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية، إنه " تم إبلاغنا رسميًا بمنع التجول في طوباس عبر الارتباط الفلسطيني الذي تلقى التعليمات من الجانب الإسرائيلي".. نافيا الرواية الإسرائيلية التي تدعي استهداف خمسة مسلحين في /طوباس/ بالضفة الغربية، مؤكدا أن الشهداء هم شباب عزل، من بينهم طفل، ولم يكونوا على علم بمنع التجول المفروض.

ودعا محافظ طوباس إلى وقف العملية العسكرية في المدينة وفي بلدة طمون.. محذرًا من تداعيات إنسانية خطيرة قد تؤثر على المدنيين في الضفة الغربية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن صباح اليوم استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدفهم في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.