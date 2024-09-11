اجتماع عربي لاتيني بالجامعة العربية لدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مع سفراء وممثلي دول أميركا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى مصر، بشأن دعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

ويُعقد الاجتماع برئاسة اليمن، الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الـ 162 المجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية السفير خالد منزلاوي بالجامعة العربية.

وأشاد مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، بالدعم المالي والمساعدات التي تقدمها دول أميركا اللاتينية للشعب الفلسطيني من خلال وكالة "الأونروا" والتصويت لصالح تجديد تفويض عملها، وبتصويت معظم دولها لصالح قرارات الأمم المتحدة التي طالبت بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقرار الجمعية العامة الذي أكد أحقية حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مع تأسفنا على معارضة الأرجنتين لذلك القرار وامتناع البارغواي عن التصويت.

وقال: "اجتماعنا اليوم يأتي بمبادرة ليبيا وبتأييد الدول العربية، ونتطلع إلى تعزيز دعم دول أميركا اللاتينية الصديقة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية خاصة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونأمل أن يكون اللقاء انطلاقة أقوى لتنسيق المجموعتين العربية وأميركا اللاتينية دعماً للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل تتجاوز الإدانة والاستنكار والدعوة والمطالبة باتخاذ إجراءات عملية ضاغطة على إسرائيل، لإنهاء احتلالها وانصياعها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تشمل المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ووقف تصدير السلاح اليها، وإجراءات سياسية ودبلوماسية تشمل تجميد مشاركتها في المنظمات الدولية والمنتديات السياسية.

وأكد، أن دولة فلسطين ومن خلال المجموعة العربية، وبالتنسيق مع المجموعات الإقليمية الأخرى، ستقدم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، يضع الآليات التنفيذية لتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال، إضافة إلى ذلك كلف مجلس الجامعة الوزاري المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدوره، قال مندوب اليمن إن وجود سفراء وممثلي دول أميركا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى مصر في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية يجسد روح التعاون والتضامن بين دولنا على مر العصور، والاجتماع يكتسب أهمية كبيرة لأنه ينعقد في موعد حساس ومهم للغاية إذ ينعقد قبيل أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب دول أميركا اللاتينية والكاريبي بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وأن العمل على منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة يعد خطوة تمثل استحقاقا مشروعا للشعب الفلسطيني الذي ناضل من أجل نيل حقوقه، كما حث كافة الدول التي لم تعترف بفلسطين على أن تباشر بالاعتراف ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

من جانبه، أكد السفير منزلاوي، أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية عربية، بل قضية إنسانية تمثل نضال شعب يسعى لتحقيق العدالة والحرية والاستقلال، ودوما كانت معظم دول أميركا اللاتينية صوتاً قوياً في الدفاع عن القضايا العادلة، ولها مواقف مُشرفة وثابتة في دعم العدالة والسلام في مختلف المحافل الدولية.

وقال: إن وجودكم هنا اليوم، يعكس عُمق الروابط التاريخية القوية بين دول أميركا اللاتينية والكاريبي والدول العربية، وهي علاقات قائمة على مفهوم التضامن والدعم المتبادل لمواجهة التحديات المشتركة.

من جهته، قال سفير البرازيل بالقاهرة باوليني فرانكو دي كارفلو، إن بلاده تؤكد دائما في كافة المحافل الإقليمية والدولية دعمها الكامل للشعب الفلسطيني والتزامها بمبدأ حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

من ناحيته، أكد سفير بوليفيا بالقاهرة إيدوين ريفيرو كيسبرت، أن بلاده تدعم قضية فلسطين وتدافع عن حقوق الفلسطينيين في كافة المحافل الإقليمية والدولية وتدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأشار إلى أن بوليفيا تقف بجانب حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني ليس وحده، ونتضامن معه وندعمه بلا حدود سعيا لتحقيق الامن والسلام والاستقرار.

بدوره، شدد سفير فنزويلا ويلمر أومار بارينتوس، على أن بلاده تدعم القضية الفلسطينية وتعترف بالحق الفلسطيني في كافة المحافل الإقليمية والدولية، معربا عن دعمه للمجموعة العربية في نيويورك الرامية لنيل فلسطين على العضوية الكاملة، ورفضه للعواقب الوخيمة التي تقع في الضفة الغربية وقطاع عزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأكدت سفيرة كولومبيا بالقاهرة ميلينا دي جافيريا، أن بلادها تعترف بفلسطين وتقدم كافة سبل الدعم لنصرة الشعب والقضية الفلسطينية، ودعم بلادها الكامل حق فلسطين في نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وأعلنت كولومبيا في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي قطع علاقتها مع إسرائيل.

وأكد عدد من سفراء وممثلي دول أميركا اللاتينية والكاريبي دعم بلادهم الكامل للحق الفلسطيني المشروع في نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وأن دولهم ملتزمة بدعم شعبنا ومنحه حقه في تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.