مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين .. تحطم مروحية إسرائيلية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن جنديين قتلا وأصيب 7 آخرين بعد تحطم مروحية خلال مهمة إخلاء مقاتل مصاب في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "تبين من التحقيقات الأولية أن الحادث لم يكن ناجماً عن نيران معادية ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق".

عملية دهس شمالي رام الله

وأصيب جندي إسرائيلي، الأربعاء، خلال عملية دهس شمالي رام الله قرب مستوطنة بيت إيل، فيما ذكرت وسائل إعلام أن إصابته حرجة.

وذكرت نجمة داود الحمراء أن الشاحنة دهست رجلا 20 عاما، بينما كان واقفا في محطة للحافلات على جانب الطريق ثم جرى علاجه في مكان الحادث، مؤكدة أن إصابة الرجل قاتلة.

وأشارت فرق الإسعاف الإسرائيلية إلى أنه جرى عزل مكان الحادث لوجود مواد خطيرة في الشاحنة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "ورد بلاغ عن وقوع هجوم من سيارة مسرعة بالقرب من مفترق جفعات أساف في لواء بنيامين، وتم تحييد إرهابي على الفور. وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بحصار المنطقة".

من جهة أخرى، قال موقع "حدشوت حموت" إن المصاب جراء عملية الدهس قرب رام الله هو جندي بالجيش الإسرائيلي.