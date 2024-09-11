صيانة خط مياه متضرر نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية على القنطرة

أُنجزت أعمال الصيانة على خط المياه الذي يغذي بلدة القنطرة والذي عاد للعمل بشكل طبيعي، وذلك بدعم من مديرية العمل البلدي في منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله"، وبعد جهود مشتركة بينها وبين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وعمالها وعمال بلدية القنطرة.

وكانت قد توقفت عملية ضخ المياه باتجاه بلدة القنطرة بسبب القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى تضرر تمديداتها، وأخّر في الوقت نفسه أعمال الصيانة اللازمة، بعدما تعذرت ايضًا عملية تحديد المكان المتضرر على خط المياه بسبب التهديدات والاعتداءات المتواصلة.