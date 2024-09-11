البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: نريد التعاون مع الداخلية وهيئة إدارة السير لحل معضلة النافعة

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة برئاسة النائب فريد البستاني الذي أشار بعد انتهائها إلى أنّ اللجنة اجتمعت و"على جدول أعمالها بنود عدة، وكما تعرفون فإنّ اللجنة لها دور تشريعي وآخر رقابي، فكان هناك طلب من النائب وضاح الصادق بالسؤال والرقابة على شركات التأمين".

وقال: "كنا نرغب بالاستماع الى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، والذي لم يحضر اليوم ونوجه له تحية ونتمنى حضوره الاسبوع المقبل في جلسة اللجنة يوم الاربعاء".

وأضاف البستاني "استمعنا إلى رئيس هيئة الرقابة على شركات التامين، وأحب القول إننا حريصون على المال العام وسيكون هناك قرار في اللجنة إذا كان هناك من سببٍ لتأليف لجنة تقصي الحقائق".

وأشار إلى أنّ "الموضوع الثاني جرى خلاله التداول حول عمل المصارف لجهة التسليف، ونحن كتكتل "لبنان القوي" قدمنا اقتراح قانون حول هذا الموضوع، أيّ حول المصارف من أجل دوران العجلة الاقتصادية والمصرف الذي يسلف بالدولار يعود ويقبض الاموال بالدولار، واتمنى ان يقر هذا الاقتراح في المجلس النيابي".

إلى ذلك، ذكر البستاني "أننا عرضنا موضوع النافعة، ونحن نريد التعاون مع وزارة الداخلية وهيئة ادارة السير لحل هذه المعضلة وللاسف اقول انه لم يحصل تقدم".