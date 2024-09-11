عبدالله قدم اقتراح قانون يرمي إلى تعديل مادة في قانون تنظيم الدفاع المدني

قدم عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله، اقتراح قانون إلى المجلس النيابي، يرمي إلى تعديل مادة في قانون تنظيم الدفاع المدني.

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