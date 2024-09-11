قبلان: لمنع أي تفاهم يتعارض مع السيادة الوطنية وإغلاق ملف الوصاية العسكرية والاحتلال المقنّع

ذكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، أنّ "البلد لا يحتمل أي تهريبة سيادية أو عسكرية بخاصة بموضوع مذكرة التفاهم البريطانية (المسودة) التي تسمح للجيش البريطاني بالانتشار على كافة الأراضي اللبنانية لأهداف غير تدريبية حال توقيعها".
وأكد أنّ "الموضوع خطير وتهديدي وكارثي على السيادة الوطنية ولا يمكن القبول به ولن يمر مهما كلّف، لأن هذا التفاهم حال توقيعه يضع البلد تحت وصاية عسكرية بريطانية مباشرة"، مشيرًا إلى أنّ "المسودة الأولى تم تمريرها قبل طوفان الأقصى ما يمنع فكرة الإجلاء حال الحرب، وغموض النص فيها مقصود وأهداف المذكرة خطيرة للغاية وتتعارض مع صميم السيادة الوطنية، فيما البلد يعاني من فراغ سياسي وغرف دولية ومشاريع انتقام، وعسكرة دولية ولعبة دمار سياسي".
وقال إنّ "الحل بحماية البلد ومنع أي تفاهم يتعارض مع السيادة الوطنية وإغلاق ملف الوصاية العسكرية والإحتلال المقنّع، وأي خطأ سيادي كبير يضع البلد بقلب أسوأ أزمة وطنية على الإطلاق".
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