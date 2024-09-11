وزارة الصحة: شهيد وجريح في حصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي على ميس الجبل

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "الحصيلة الأولية للغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على ميس الجبل أدت إلى استشهاد شخص واصابة شخص آخر".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت الحي الجنوبي في بلدة ميس الجبل- قرب الطريق العام.
إلى ذلك، استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بلدة محيبيب بقذيفتين مباشرتين، في حين استهدف قصف مدفعي أطراف الناقورة، وفق قناة "المنار".
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