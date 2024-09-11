غارة إسرائيلية استهدفت ميس الجبل وقصف مدفعي على محيبيب وأطراف الناقورة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت الحي الجنوبي في بلدة ميس الجبل- قرب الطريق العام.

إلى ذلك، استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بلدة محيبيب بقذيفتين مباشرتين، في حين استهدف قصف مدفعي أطراف الناقورة، وفق قناة "المنار".