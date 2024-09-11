مسؤول إسرائيلي: مستعد لتوفير ممر آمن للسنوار للخروج من غزة مقابل الإفراج عن الأسرى

طرح مسؤول إسرائيلي إمكانية توفير خروج آمن لزعيم حركة "حماس" يحيى السنوار من غزة، بمجرد إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين.

وأوضح المنسق الإسرائيلي للرهائن والمفقودين غال هيرش، عبر شبكة CNN، أنه إذا أعيد جميع الرهائن الـ101 المتبقين "أعتقد أننا سنوافق على توفير ممر آمن للسنوار، ممر آمن له ولمن يريد الانضمام إليه، للخروج من غزة".

ولفت هيرش إلى أن "هذه الشروط، إلى جانب "نزع السلاح والتطرف في غزة"، يمكن أن تساعد في استعادة غزة وإنهاء الحرب.

وفي حديث لوكالة "بلومبرغ" شرح الفكرة، قائلاً إن إسرائيل اقترحت بالفعل توفير ممر آمن للسنوار".

وأضاف: "أنا مستعد لتوفير ممر آمن للسنوار وعائلته وكل من يريد الانضمام إليه"، قائلاً: "نريد عودة الرهائن، ونريد نزع السلاح وإزالة التطرف بالطبع، ونظام جديد سيدير غزة".

وأشار إلى أن عرض الممر الآمن تم وضعه على الطاولة قبل يوم ونصف، لكنه لم يذكر ما هو الرد، مؤكداً أن إسرائيل ستكون منفتحة على إطلاق سراح السجناء الذين تحتجزهم كجزء من أي صفقة.