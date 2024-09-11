بزشكيان وصل إلى بغداد في زيارة رسمية في أول رحلة خارجية له منذ توليه الرئاسة

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية في أول رحلة خارجية له منذ توليه الرئاسة.

وتوجه بزشکیان إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وسیعقد خلال الزیارة، اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين، كما سيعقد اجتماعات مع رجال الأعمال والإيرانيين في العراق وسیوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية.

ومن المقرر أن يتفقد بزشکیان، بعض مشاريع الشركات الإيرانية في البصرة وسيتوجه إلى أربيل والسليمانية شمالي العراق تلبیة لدعوة رسمية من سلطات إقليم كردستان العراق.

كما سيتوجه إلى مدينتي النجف الأشرف وكربلاء لزيارة مرقدي الإمام علي والإمام الحسين بعد اجراء الزيارات الرسمية في بغداد.