أعلن الجيش، في بيان، أنّه "نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من مديرية المخابرات، تم تحرير فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة، كانوا قد خُطفوا في تاريخ سابق".
وأمس، أفاد مراسل "النشرة"، عن "قطع طريق المطار عند مدخل مخيم برج البراجنة، بالإطارات المشتعلة".
كما قطع عدد من الشبّان الفلسطينيّين الطّريق في منطقة برج البراجنة قرب "مطعم الخليل"، بواسطة الإطارات المشتعلة، على خلفيّة خطف أقارب لهم في منطقة البقاع وطلب فدية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: تحرير مخطوفين فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة بعد اختطافهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.