بعد المناظرة.. هاريس: زعماء العالم يسخرون من دونالد ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، الثلاثاء، لمؤيديها من الديمقراطيين إن الأميركيين عليهم أن يصوتوا لمن يوحدهم وليس على من يعزز انقسامهم.

وأوضحت المرشحة الديمقراطية بعد المناظرة التي جمعتها بالرئيس السابق دونالد ترامب: "رؤيتنا تتمحور حول المستقبل ورؤية ترامب تركز على الماضي".

وفي وقت سابق، اعتبرت المرشحة الديمقراطية أن "الملل" يدفع الجمهور لأن يغادر باكرا التجمعات الانتخابية التي ينظمها الرئيس السابق.

وقالت هاريس: "سترون خلال تجمعاته أنه يتحدّث عن شخصيات خيالية مثل هانيبال ليكتر، ويتحدث عن كيف أن طواحين الهواء تسبّب السرطان. ما ستلاحظونه أيضاً هو أنّ الناس يبدؤون بمغادرة التجمعات مبكرا بسبب الإرهاق والملل. وسأخبركم الشيء الوحيد الذي لن تسمعونه يتحدث عنه هو أنتم".

كما اتهمت هاريس ترامب بأنه "أضحوكة" في العالم ويمكن التلاعب به بسهولة من قبل بعض أسوأ قادة العالم، في واحد من الاشتباكات العديدة التي دارت بين الطرفين حول السياسة الخارجية.

وقالت هاريس مخاطبة ترامب: "لقد سافرتُ حول العالم بصفتي نائبة لرئيس الولايات المتحدة، وزعماء العالم يسخرون من دونالد ترامب لقد تحدثتُ مع قادة عسكريين، عمل بعضهم معك، وقالوا إنّك عار".

وأضافت أنّه "من المعروف أنّ هؤلاء الدكتاتوريين والمستبدين يشجعونك على أن تكون رئيسا مرة أخرى لأنهم واضحون للغاية - يمكنهم التلاعب بك بالإطراء والمحاباة، ولهذا السبب أخبرني العديد من القادة العسكريين الذين عملتَ معهم أنك عار".