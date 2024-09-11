ليبيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا فيضانات إعصار دانيال

ياسر رشاد - القاهرة - نكست السلطات الليبية الأعلام في طرابلس ومصراتة وعدة مدن ليبية أخرى حدادا على ضحايا الفيضانات التي اجتاحت درنة ومناطق شرق ليبيا جراء عاصفة دانيال.

وتعتبر هذه الفيضانات من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها ليبيا، حيث تسببت في انهيار سدود ودمار واسع في البنية التحتية والمنازل، مما أدى إلى مقتل وتشريد آلاف المواطنين.

وفي 2 سبتمبر الجاري، أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد في الذكرى السنوية لإعصار "دانيال" قرارا بإعلان حالة الحداد العام بكافة مؤسسات ليبيا في الداخل والخارج يوم 11 سبتمبر.

ونص قرار رئيس الحكومة على "منح يوم 11 سبتمبر إجازة عمل لكافة الموظفين بالوزارات والجهات العامة وجميع المؤسسات الحكومية في ليبيا في الذكرى الأولى لحادثة إعصار دنيال، باستثناء المرافق الصحية والجهات الأمنية".

وشهدت ليبيا في 11 من شهر سبتمبر 2023، كارثة إعصار البحر الأبيض المتوسط "دانيال" التي تسببت بفيضانات مدمرة، أدت لمقتل وإصابة الآلاف بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المفقودين، وألحقت دمارا كبيرا بالمنازل والممتلكات والمنشآت وانهيارات في المنازل والجسور، وشبكات الكهرباء والطرق والمدارس في مدن ساحلية شرقي البلاد، وعلى وجه الخصوص بنغازي والبيضاء وسوسة والمرج وشحات ودرنة التي تعد أكثر المدن تضررا.