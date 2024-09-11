الصين تعلن استعدادها لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال وانغ يي وزير الخارجية الصيني وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي إن بلاده مستعدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع روسيا والاستمرار في إثراء العلاقات بين البلدين، وأكد أن بكين اتخذت دائما موقفا عادلا بشأن القضية الأوكرانية.

وأضاف الوزير الصيني، في لقاء مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في بطرسبورغ: "الصين مستعدة لاستخدام آلية المشاورات الصينية الروسية بشأن الأمن الاستراتيجي بشكل كامل، وكذلك تعزيز آلية اجتماعات الممثلين رفيعي المستوى لدول "بريكس" حول القضايا الأمنية".

وأشار الوزير الصيني إلى أن التعاون الصيني- الروسي "يحافظ على زخم الاندفاع المستقر والتطور السليم"، وسط تغيرات غير مسبوقة في العالم.

وأشار إلى أن هذا العام يصادف مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى الدور الهام للرئيسين الصيني والروسي، اللذين بفضل جهودهما يتم تكثيف الاتصالات الثنائية على جميع المستويات.

وشدد على أن "الصين وروسيا تنفذان التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، مما يزيد من تعزيز الأساس الاجتماعي والسياسي للحفاظ على علاقات حسن الجوار الدائمة والتعاون الاستراتيجي الشامل والتفاعل متبادل المنفعة والمفيد للجانبين".

ونوه الوزير الصيني بأن بلاده اتخذت دائما موقفا موضوعيا وغير متحيز تجاه الأزمة الأوكرانية وستواصل العمل لحلها السريع بالوسائل السلمية.

وأكد على أن بكين ستواصل مساعدة المجتمع الدولي على تشكيل وجهة نظر "متوازنة وموضوعية وعقلانية" فيما يتعلق بالصراع الأوكراني. وأشار إلى ضرورة مواصلة تعزيز التوافق العام "من أجل وقف عاجل لإطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية للأزمة".