صافرات الإنذار تدوّي في 7 مقاطعات أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في كييف وعدة مقاطعات أخرى، محذرة من ضربات جوية روسية كما سمع دوي انفجارات ضخمة في مقاطعتين.

وتم إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعات كييف وتشرنيغيف وتشيركاسي وبولتافا وكيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف في أوكرانيا.

وكذلك تم إطلاق الصافرات في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعة خيرسون.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بدوي انفجارات في مقاطعتي كيروفوغراد وكييف.

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.