بايدن: نعمل على السماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إنه “يعمل” على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى ضد روسيا، بعدما قالت قوى غربية إن طهران تمدّ موسكو بصواريخ بالستية.

وردّاً على سؤال حول إمكان رفعه قيوداً مفروضة على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، قال بايدن في تصريح لصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجّهاً إلى نيويورك “نعمل على ذلك حالياً” وفق العربية.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق الثلاثاء إن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران، ومن المحتمل أن تستخدمها في أوكرانيا خلال أسابيع، محذراً من أن التعاون بين موسكو وطهران يشكل تهديداً أكبر على أمن أوروبا.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تعتبر التقارير عن نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا “دعاية قبيحة”.

مقتل الناشطة الأميركية “حادث عرضي”

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أن مقتل الناشطة الأميركية-التركية عائشة نور إزغي ايغي خلال تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي كان “حادثاً عرضياً على ما يبدو”.

وقال بايدن “على ما يبدو كان حادثاً عرضياً، لقد ارتدّت (الرصاصة) عن الأرض وأصيبت (الناشطة) عرضاً”، في تصريح يأتي بعيد دعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجيش الإسرائيلي للقيام بـ”تغييرات جوهرية” بعد مقتل الشابة “غير المبرّر”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط