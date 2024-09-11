باكستان تدعو إلى تعزيز دور قوات حفظ السلام في الخليج 365 المضطربة حول العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت باكستان إلى تعزيز دور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الخليج 365 المضطربة حول العالم، مؤكدة على مجلس الأمن الدولي بأن يضع آليات سياسية، لتعزيز اتفاقيات السلام بين أطراف النزاع.

جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم خلال مشاركته في استعراض لعمليات حفظ السلام باجتماع لمجلس الأمن في نيويورك اليوم.

وأكد السفير أكرم أهمية بعثات حفظ السلام في تعزيز اتفاقيات السلام على مستوى المجتمع لتخفيف ، مشيرًا إلى أن الجهود الناجحة التي تبذلها قوات حفظ السلام الباكستانية في منطقة أبيي المضطربة المتنازع عليها بين جنوب السودان والسودان.

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