تحرك عربي عاجل ضــد إسرائيــل في الأمم المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر - قرر وزراء الخارجية العرب، تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميـ ـد مشاركة إسرائيـ ـل في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح قرار وزراء الخارجية العرب الصادر عن الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن هذا التحرك بسبب تهـ ـديد إسرائيـ ـل للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

وطلب وزراء الخارجية العرب من المجموعة العربية في نيويورك تقديم طلب بهذا الخصوص لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن خلاله إلى لجنة وثائق التفويض التي تتشكل في بداية انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل على توفير الدعـ ـم الدولي اللازم لذلك.

وشدد وزراء الخارجية العرب على الرفض القاطع لمخطـ ـطات إسرائيـ ـل لليوم التالي للعـ ـدوان الإسرائيلـ ـي وكذلك رفض سيطرتها على أي جزء من قطـ ـاع غـ ـزة.

وطالب الوزراء العرب بانسحـ ـاب إسرائيـ ـل الكامل من قطـ ـاع غـ ـزة، بما في ذلك محور صلاح الدين فيلادلفيا" والجانب الفلسطيـ ـني من معبر رفـ ـح، باعتبار أن الحـ ـدود الفلسطينيـ ـة المصرية، حدوداً سياديـ ـة لا يجـ ـوز المساس بها.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن رفض المـ ـزاعم والأكـ ـاذيب التي رددها رئيس حكـ ـومة الاحتـ ـلال في محاولة بائسة لتبرير رفض انسحـ ـابه من محور صلاح الدين فيلادلفيا، واعتبروها ادعـ ـاءات تستهدف عرقلـ ـة جهـ ـود وقـ ـف إطلـ ـاق النـ ـار وتبادل الأسـ ـرى والرهـ ـائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأن تلك المزاعم بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكـ ـات والسياسات العدوانيـ ـة والتحريضيـ ـة التي تتخذها إسرائيـ ـل بحق الشعـ ـب الفلسطيـ ـني في كامل الأرض الفلسطينيـ ـة المحتلـ ـة.