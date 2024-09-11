المطران ابراهيم غادر الى كندا والولايات المتحدة في جولة يلتقي فيها مسؤولين دينيين ومدنيين

أعلن المكتب الإعلامي في ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك في بيان، أن "رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم غادر لبنان صباحا، متوجهاً الى كندا والولايات المتحدة الأميركية في جولة يلتقي فيها مسؤولين دينيين ومدنيين وجمعيات في البلدين، لينقل اليهم صورة الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان".
يحتفل المطران ابراهيم بالقداس الإلهي يوم الأحد المقبل، الساعة الثانية عشر ظهراً في كاتدرائية المخلص في مونتريال، كما يلتقي بعض ابناء الكنيسة في شمال اميركا الذين خدمهم مدة ثلاثين سنة.
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