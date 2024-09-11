هاريس عن ادعاءات ترامب حول لقائها مع بوتين قبل غزو أوكرانيا:كذبة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - مناظرة ترامب وهاريس..نفت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ادعاءات منافسها المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بأنها التقت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، زعم ترامب خلال مناظرة تلفزيونية، أن هاريس أُرسلت "للتفاوض على السلام"، مضيفًا أن العملية العسكرية الخاصة الروسية بدأت "بعد ثلاثة أيام" من زيارتها، ولكن فشلت هاريس في المحادثات مع بوتين، ولهذا السبب بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، وزعم ترامب أن كل ما قالته كان ضعيفًا وغير واقعي.

وقالت هاريس ردا على ذلك: "قلت في بداية هذا النقاش، إنكم ستسمعون مجموعة من الأكاذيب من هذا الرجل "ترامب" وهذه واحدة أخرى".

الكرملين: لن يحدث اتصال بين الزعيم الروسي وهاريس

يذكر أنه في 22 يوليو، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي يعمل مع بوتين منذ عام 2000، إنه لا يتذكر أي اتصال بين الزعيم الروسي وهاريس، كما لا يوجد أي ذكر على موقع الكرملين الإلكتروني لأي اتصال بين بوتين وهاريس.

يذكر أن المناظرة التي استمرت 90 دقيقة، واستضافتها شبكة إيه بي سي نيوز " ABC News"، وجرت في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا، وكما اتفقت الحملات الانتخابية، لم يكن هناك جمهور حي وتم كتم صوت الميكروفونات الخاصة بالمرشحين عندما لم يكن دورهم في الحديث.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستُعقد في الخامس من نوفمبرالمقبل، وكان من المفترض أن يمثل الحزب الديمقراطي جو بايدن، ولكن بعد أدائه الفاشل في مناظرة يونيو مع ترامب، ارتفعت الدعوات بين الديمقراطيين إلى تخلي رئيس الولاية الحالي عن المعركة، وفي 21 يوليو، قرر الانسحاب من السباق وتأييد هاريس لمنصب رئيس الولاية، وتمت الموافقة رسميًا على ترشيحها من قبل المندوبين في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، لتواجه ترامب مرشح الحزب الجمهوري.