تايلور سويفت: ساقوم بالتصويت لكامالا هاريس وتيم وولز في الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - بعد مناظرة ترامب وهاريس، أعلنت المغنية الأمريكية تايلور سويفت تأييدها لنائبة الرئيس الأمريكي من الحزب الديمقراطي كامالا هاريس وذلك عقب انتهاء المناظرة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وأعلنت سويفت عبر منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام"، إنها ستصوت لنائبة الرئيس الأميركي في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر، والتي أظهرت استطلاعات الرأي أنها ستكون متقاربة للغاية.

ونشرت المغنية الأمريكية صورة لها وهي تحمل قطة وعلقت عليها:"مثل الكثيرين منكم، شاهدت المناظرة الليلة، وإذا لم تقم بذلك بعد، فإن الوقت الحالي هو وقت ممتاز للقيام بأبحاثك حول القضايا المطروحة والمواقف التي يتخذها هؤلاء المرشحون بشأن المواضيع التي تهمك أكثر، وبصفتي ناخبًا، أحرص على مشاهدة وقراءة كل ما أستطيع عن السياسات والخطط المقترحة لهذا البلد".

تايلو سويفت تُكذب الذكاء الاصطناعي حول تأيدها لترامب

وأضافت:"مؤخراً، تم إخباري بأن ذكاءً اصطناعياً يمثل "أنا" قد أيد بشكل خاطئ حملة دونالد ترامب الرئاسية وتم نشره على موقعه. لقد أثار ذلك مخاوفي حول الذكاء الاصطناعي، ومخاطر نشر المعلومات المضللة، لقد أوصلني ذلك إلى استنتاج أنني بحاجة إلى أن أكون شفافًا جدًا بشأن خططي الفعلية لهذه الانتخابات كناخب، وأبسط طريقة لمكافحة المعلومات المضللة هي بالحقائق".

سويفت عن كاملا هاريس:قائدة موهوبة وذات يد ثابتة

وتابعت:"سأقوم بالتصويت لكامالا هاريس وتيم وولز في انتخابات الرئاسة لعام 2024، أنا أصوت لـ kamalaharris لأنها تقاتل من أجل الحقوق والقضايا التي أعتقد أنها بحاجة إلى محارب يدافع عنها، أعتقد أنها قائدة موهوبة وذات يد ثابتة، وأؤمن أننا يمكن أن نحقق الكثير في هذا البلد إذا قادنا الهدوء وليس الفوضى، فكنت متشجعة جدًا باختيارها لشريكها وولز timwalz، الذي يدافع عن حقوق المرأة في جسدها منذ عقود".

سويفت توجه رسالة لناخبين الأمريكين

وأكدت في منشورها أنها بحثت كثيرًا حتى وصلت لقرارها واختيارها داعية المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الانتخابات وقالت:"لقد قمت ببحثي، وقد اتخذت قراري، ابحث واختار، فالاختيار ملكك، وأود أن أقول، خاصة للناخبين الذين يصوتون للمرة الأولى، تذكروا أنه لكي تتمكنوا من التصويت، يجب أن تكونوا مسجلين! أجد أنه من الأسهل بكثير التصويت مبكرًا. سأقوم بمشاركة رابط التسجيل ومواعيد وأماكن التصويت المبكر في قصتي"، وختمت منشورها بأمضاء أسمها وبجانبه امرأة قطط بلا أطفال.