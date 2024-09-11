"النشرة": 16 غارة جوية اسرئيلية استهدفت المنطقة الحرجية المتصلة بين اطراف بلدات زبقين والشعيتية والقليلة

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن ان "16 غارة جوية شنها الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي استهدفت المنطقة الحرجية المتصلة بين اطراف بلدات زبقين، الشعيتية، والقليلة".

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