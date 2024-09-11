شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة.. خطة حكومية شاملة منها صندوق إعانة طوارئ والان مع تفاصيل الخبر

تولي الدولة بشكل عام اهتماما غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة، لا سيما أنه يُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة.



وفي هذا الصدد، أقر البرنامج الحكومي رؤيه مُتكاملة لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) لتمكين ودعم العمالة غير المنتظمة علي النحو الآتي :

1- استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين.

2- استمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

3- متابعة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

4- التوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعمالة غير المنتظمة، بما يُسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة.