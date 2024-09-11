بعد تبادل الهجوم.. ما هي أبرز النقاط في مناظرة ترامب وهاريس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تبادل الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس الهجمات الليلة، حيث عملوا على إيصال مواقفهم السياسية إلى الناخبين خلال المناظرة الرئاسية لـ ABC.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المرشحان وجهاً لوجه.

فيما يلي بعض الخطوط الرئيسية من مواجهتهم على خشبة المسرح:

الاقتصاد

أكدت هاريس على خطتها لـ "اقتصاد الفرص" وروجت لمقترحاتها بشأن جعل الإسكان ميسور التكلفة وتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال.

فيما جادل ترامب، بأن خطته لتنفيذ التعريفات ستساعد الأمريكيي، مقترحا رسومًا جمركية بنسبة 10٪ إلى 20٪ على معظم العناصر المستوردة إلى الولايات المتحدة، باستثناء السلع الصينية - والتي ستحصل على رسوم جمركية بنسبة 60٪. سيكلف ذلك الأمريكيين 2600 دولار سنويًا، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

مشروع 2025

أما بالنسبة لمشروع 2025 فقد نأى ترامب بنفسه عن مشروع خارطة طريق السياسة المحافظة 2025 بعد أن اتهمته هاريس بالارتباط بـ "الخطة الخطيرة"، قائلا: "لا علاقة لي بمشروع 2025".

الإجهاض

و دافع الرئيس السابق دونالد ترامب، عن قراره بدعم حظر الإجهاض لمدة ستة أسابيع في فلوريدا، وأكد موقفه بأن الإجهاض يجب أن يكون قضية حكومية، كما روج لإلغاء المحكمة العليا قضية رو ضد وايد ودوره في تعيين قضاة محافظين في المحكمة.

وانتقدت هاريس ما وصفته بـ "حظر ترامب للإجهاض" منذ سقوط رو وقالت إن الرئيس السابق لا ينبغي أن يخبر المرأة بما يجب أن تفعله بجسدها.

السياسة الخارجية

وفي السياسة الخارجية، قالت هاريس إنها وافقت على قرار الرئيس جو بايدن بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021، مؤكدة أن ترامب تفاوض على واحدة من أضعف الصفقات التي يمكنك تخيلها بشأن هذه المسألة خلال فترة رئاسته.

فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، جادل ترامب بأنه يمكن أن يؤدي إلى "تسوية" الصراع في غضون 24 ساعة، لكنه لن يقول ما إذا كان يريد أن تفوز أوكرانيا. كما ادعى زوراً أن هاريس التقت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام من الغزو.

وفي السياسة الخارجية أيضًا، قالت كامالا هاريس إن قادة العالم يضحكون على ترامب.

الرعاية الصحية

وفي ملف الرعاية الصحية، قال ترامب إن لديه مفاهيم لخطة لتحل محل قانون الرعاية بأسعار معقولة، وهو أمر وعد به سابقًا.

وردت هاريس بأن ترامب حاول عشرات المرات التخلص من ACA وروج لعمل إدارة بايدن للعمل على خفض تكاليف الأدوية الموصوفة وتحديد تكلفة الأنسولين، لتؤكد أنها ستعزز ACA إذا تم انتخابها رئيسة.

العرق

عندما سئل عن ادعائه الكاذب بأن هاريس "آسيوية وسوداء"، قال ترامب إنه لا يهتم كثيرًا بعرق خصمه. ووصفت هاريس تعليقات ترامب حول هويتها العرقية بأنها "مأساة" مهاجمة سجله في العلاقات العرقية في أمريكا.

وانتهت المناظرة التي جمعت بين دونالد ترامب وكامالا هاريس في فيلادلفيا الأربعاء.