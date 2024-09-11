الانتخابات الأمريكية.. ترامب: المهاجرون يأكلون قطط السكان في أوهايو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كرر الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب خلال المناظرة مع منافسته الديمقراطية، نائبة الرئيس، كامالا هاريس، مزاعم غير مؤكدة بأن المهاجرين "يأكلون قطط" السكان في ولاية أوهايو، ما دفع منسق المناظرة لإخباره بأنه لا يوجد دليل على ذلك.

وقال ترامب خلال أول مناظرة مع هاريس على شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية: "في سبرينغفيلد، يأكلون الكلاب، والأشخاص الذين أتوا يأكلون القطط ويأكلون الحيوانات الأليفة التي يمتلكها الأشخاص الذين يعيشون هناك. هذا ما يحدث في بلدنا، وهو أمر مخز".

في المقابل، قال منسق المناظرة ديفيد موير لترامب: "لقد ذكرت سبرينغفيلد بأوهايو، وقد تواصلت شبكة "إيه بي سي نيوز" مع رئيس بلدية المدينة هناك وأخبرنا أنه لم تكن هناك تقارير موثوقة عن مزاعم محددة عن تعرض الحيوانات الأليفة للأذى أو الإصابة أو الإساءة على أيدي أفراد من داخل مجتمع المهاجرين".

وانتشرت قصة المهاجرين الذين يأكلون الحيوانات الأليفة في وسائل إعلام مؤيدة لترامب في الأيام الأخيرة، وكررها المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، تزعم منشورات في كثير من الأحيان على وسائل التواصل الاجتماعي، دون دليل، أن مهاجرين من هايتي إلى سبرينغفيلد في ولاية أوهايو، يسرقون الحيوانات الأليفة مثل البط والأوز ويذبحونها للحصول على الطعام.