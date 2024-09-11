هاريس: ترامب سيكون لقمة سائغة لبوتين وأضحوكة في العالم

أعلنت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، خلال مناظرتها مع دونالد ترامب أنّ "إدارة بايدن اضطرت إلى تنظيف الفوضى التي خلّفها الرئيس الجمهوري السابق".

واشارت نائبة الرئيس، الى أن "ترك لنا ترامب أسوأ بطالة منذ الكساد العظيم... وأسوأ جائحة صحية منذ قرن وأسوأ هجوم على ديموقراطيتنا منذ الحرب الأهلية، وما فعلناه هو تنظيف الفوضى التي خلّفها دونالد ترامب".

كما اتهمت هاريس، ترامب بنشر "شبكة من الأكاذيب حول الإجهاض"، معتبرة أنّ "سياسته على هذا الصعيد مهينة لنساء أميركا". وأطلقت نداء قويا سلّطت فيه الضوء على "المعاناة التي تقاسيها النساء الأميركيات نتيجة إلغاء حكم المحكمة العليا الذي كان يضمن الحقّ في الإجهاض في كل ولايات البلاد".

ولفتت هاريس الى أن "الملل يدفع الجمهور لأن يغادر باكرا التجمعات الانتخابية التي ينظّمها الرئيس السابق".

وقالت هاريس "سترون خلال تجمعاته أنّه يتحدّث عن شخصيات خيالية مثل هانيبال ليكتر، ويتحدث عن كيف أن طواحين الهواء تسبّب السرطان. ما ستلاحظونه أيضا هو أنّ الناس يبدؤون بمغادرة التجمعات مبكرا بسبب الإرهاق والملل. وسأخبركم الشيء الوحيد الذي لن تسمعونه يتحدث عنه هو أنتم".

واعتبر أن "الدكتاتوريين والمستبدين قادرون على التلاعب بترامب". ورأت أن "ترامب سيكون لقمة سائغة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

واتهمت ترامب بأنه "أضحوكة في العالم ويمكن التلاعب به بسهولة من قبل بعض أسوأ قادة العالم، في واحد من الاشتباكات العديدة التي دارت بين الطرفين حول السياسة الخارجية".

وقالت هاريس مخاطبة ترامب "لقد سافرتُ حول العالم بصفتي نائبة لرئيس الولايات المتحدة، وزعماء العالم يسخرون من دونالد ترامب. لقد تحدثتُ مع قادة عسكريين، عمل بعضهم معك، وقالوا إنّك عار".

وأضافت أنّه "من المعروف أنّ هؤلاء الدكتاتوريين والمستبدين يشجعونك على أن تكون رئيسا مرة أخرى لأنهم واضحون للغاية - يمكنهم التلاعب بك بالإطراء والمحاباة، ولهذا السبب أخبرني العديد من القادة العسكريين الذين عملتَ معهم أنك عار".