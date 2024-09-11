شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد لتأسيس مركز دولى لتنمية العمل الإنسانى والتطوعى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، العمل علي تأسيس مركز دولي مصري لتنمية العمل الإنساني والتطوعي، وإطلاق مبادرات مصرية للعمل الإنساني والتطوعي، جاء ذلك في رؤية متكاملة أقرتها الحكومة في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024- 2027) تحت شعار "معا نبني مستقبلاً مستدام".

وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة أيضا بلورة رؤية مصر تجاه ملفات الأمن الإنساني، من قبيل الفقر واللاجئين والنازحين والتغيرات المناخية والأوبئة والأمراض والصراعات والنزاعات، وطرح تلك الرؤية في المحافل الدولي، مع الاستمرار في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تهدف إلى دعم تحقيق الأولويات الوطنية من خلال تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويلات التنموية الميسرة المطلوبة لسد الفجوة التمويلية القطاعية وضمان اتساق المشروعات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.