شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثث 4 متسلقين فُقدوا في جبال الألب الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت سلطات مقاطعة أوت سافوا الفرنسية اليوم الأربعاء، على جثث 4 متسلقين من كوريا الجنوبية وإيطاليا، لقوا حتفهم "بسبب الإرهاق" بعدما حوصروا لمدة 3 أيام بسبب الأحوال الجوية قرب قمة مون بلان، أعلى نقطة في جبال الألب.

وأفادت سلطات أوت سافوا بأن عناصر الدرك الجبلي في منطقة شاموني في الألب الفرنسية تلقوا إخطارًا بعد ظهر السبت الماضي بوجود 6 متسلقين تائهين قرب قمة مون بلان كانوا يتنقلون في المسار الجبلي "من دون مرشد"، وفي ظروف جوية صعبة.

ونجح عناصر الإغاثة في إجلاء اثنين من المتسلقين، على ارتفاع 4100 متر، لكن تدهور الأحوال الجوية أعاق إنقاذ أعضاء الفريقين الآخرين.