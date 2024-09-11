بينهم حرب غزة.. استطلاع يكشف مدى وثوق الأمريكيين بترامب وهاريس بـ11 قضية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

من المتوقع أن تشهد المناظرة الرئاسية بين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب اليوم الأربعاء، نقاشا حادا بين الطرفين بشأن عدد من القضايا التي تهم المواطنين الأمريكيين.

وكشف أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة "أي بي سي نيوز" بالتعاون مع "إبسوس"، معدل وثوق الأمريكيين في ترامب وهاريس، بالتعامل مع 11 قضية مختلفة مهمة بالنسبة إليهم.

القدرة على التعامل مع ملف الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

حصل ترامب على 45 في المئة، بينما حصلت هاريس على 36 في المئة، والنسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

الملف الاقتصادي، حصل ترامب على 46 في المئة، بينما حصلت هاريس على 38 في المئة، والنسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

وفي ملف التضخم وارتفاع الأسعار، حصل ترامب على 44 في المئة، بينما حصلت هاريس على 36 في المئة، والنسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

وبالنسبة للحرب بين إسرائيل وحماس، حصل ترامب على 40 في المئة، بينما حصلت هاريس على 33 في المئة، والنسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

أما بالنسبة للجريمة والسلامة، حصل ترامب على 41 في المئة، وحصلت هاريس على 41 في المئة، والنسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

وفي ملف تعيينات المحكمة العليا الأمريكية، حصل ترامب على 37 في المئة، بينما حصلت هاريس على 42 في المئة، والنسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

وفي ملف العنف المسلح، حصل ترامب على 36 في المئة، بينما حصلت هاريس على 42 في المئة، والنسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

وفي ملف حماية الديمقراطية الأمريكية، حصل ترامب على 38 في المئة، بينما حصلت هاريس على 45 في المئة، والنسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

وفي ملف الرعاية الصحية، حصل ترامب على 35 في المئة، فيما حصلت هاريس على 45 في المئة، والنسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

أما في ملف الإجهاض، فقد حصل ترامب على 31 في المئة، بينما حصلت هاريس على 47 في المئة، والنسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

وفي ملف الأعراق، حصل ترامب على 31 في المئة، بينما حصلت هاريس على 47 في المئة، والنسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.