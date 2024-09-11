فيلادلفيا على خط المواجهة في حروب الإعلانات الرئاسية الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تجري مناظرة الليلة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب في فيلادلفيا، مما يسلط الضوء على سوق وسائل الإعلام العليا في أعلى ولاية في ساحة المعركة في هذه الانتخابات.

منذ انسحاب الرئيس جو بايدن، ضخ الجانبان أموالًا إعلانية في ساحة المعركة الحرجة، بلغ مجموعها أكثر من 161.7 مليون دولار بين 22 يوليو و 10 سبتمبر.

واقتربت الحملات وحلفاؤها من موجات الأثير في بنسلفانيا خلال تلك الفترة - أنفق الديمقراطيون حوالي 84.5 مليون دولار والجمهوريين حوالي 76.2 مليون دولار.

استقطبت فيلادلفيا أكبر قدر من الإنفاق الإعلاني، ما يقرب من 63 مليون دولار من الإجمالي، وأنفق الديمقراطيون حوالي 33.8 مليون دولار هناك بينما أنفق الجمهوريون حوالي 28.6 مليون دولار.

مع إغراق الملايين بسوق فيلادلفيا، يقاتل المرشحون وحلفاؤهم لإيصال رسالتهم وتوجيه هجمات حادة. خلال الأسبوع الماضي، كان الإعلان الأعلى على موجات فيلي هو إعلان هجوم صارخ من شركة MAGA Inc. الموالية لدونالد ترامب، مع ما يقرب من مليون دولار، مما يسلط الضوء على جرائم العنف التي يرتكبها المهاجرون غير الشرعيين.

يأتي إعلان كبير آخر خلال الأسبوع الماضي من حملة ترامب، مدعومة بأكثر من 700 ألف دولار، منتقدة إدارة بايدن هاريس للتضخم.

على الجانب الآخر، أنفقت شبكة من المجموعات الخارجية المؤيدة لكامالا هاريس أكثر من 500 ألف دولار في بث إعلان يروج لـ "الرؤية الاقتصادية لهاريس"، في حين أن حملة هاريس "تروج أيضًا لإعلان يروج لعرضها من أجل" اقتصاد الفرص "، مدعومة بحوالي 350 ألف دولار في الأسبوع الماضي.

خلف فيلادلفيا، يحتل سوق الإعلام في بيتسبرج المرتبة الثانية في ولاية بنسلفانيا للإنفاق الإعلاني، حيث جذب حوالي 36.5 مليون دولار من الإنفاق الإعلاني منذ انسحاب بايدن، ويتصدر الديمقراطيون هناك بنحو 20 مليون دولار إلى 16.2 مليون دولار.

ويحتل سوق هاريسبرج-لانكستر-لبنان-يورك الإعلامي المرتبة الثالثة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الإعلاني حوالي 22.3 مليون دولار، بينما بلغ عدد الديمقراطيين والجمهوريين حوالي 10.97 مليون دولار إلى 11.2 مليون دولار. بالنسبة للجزء الأكبر، تشهد هذه الأسواق نفس الإعلانات التي يشاهدها الناخبون في فيلادلفيا وعبر الكومنولث.