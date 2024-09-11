"بنسلفانيا" ساحة معركة حاسمة في الانتخابات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يترقب الملايين من الأمريكيين المناظرة المرتقبة والتي ستجرى الليلة في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا، بين كلا من نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كامالا هاريس والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبرزت ولاية بنسلفانيا كساحة معركة مركزية مرة أخرى، وذلك بعد فوز الرئيس بايدن على ترامب في عام 2020.

في الوقت الحالي، يفصل بين هاريس وترامب بأقل من 1 نقطة مئوية في متوسط اقتراع 538 لولاية كيستون.

من بين الولايات السبع أو نحو ذلك التي يُعتقد أنها تلعب هذه الدورة، تمتلك ولاية بنسلفانيا أكبر عدد من الأصوات الانتخابية عند 19.