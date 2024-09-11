ميناسيان: لتجاوز الانقسامات الداخلية والتطلع إلى ما ينقذ الوطن المهدد بمقومات وجوده

دعا بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، تعليقًا على الاحتفال الوطني يوم الخميس المقبل، بمناسبة استقبال جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الرّاحل الكاردينال كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان، إلى "المشاركة الفاعلة في المناسبة، بما يعكس روح المسؤوليّة الوطنيّة تجاه بلدنا، الّذي أطلق عليه البابا القدّيس يوحنا بولس الثاني شعار: أكثر من وطن هو رسالة، ولتكون رسالة أمل جديدة وشعاع قداسة لوطننا".

وشدّد، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، على "أهميّة التّضامن الوطني والرّوحي، وإبراز مفاعيله الإيجابيّة، إذ أنّ الوطن بحاجة اليوم إلى تجاوز الانقسامات الدّاخليّة، والتطلّع إلى ما ينقذ الوطن المهدّد أساسًا بمقوّمات وجوده، وهو ما تحتّمه المرحلة الراهنة، وارتقاء الجميع بمسؤوليّاتهم على النّحو المطلوب".

وأشار ميناسيان إلى أنّ "التحدّيات المصيريّة كبيرة، والأزمات الدّستوريّة والسّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة ضاغطة على الجميع. وعلينا التّعاون وتضافر الجهود الآيلة لمنع سقوط بلدنا"، معربًا عن أمله من خلال هذه المناسبة بـ"فتح الطّريق نحو لقاءات جامعة، لمعالجة القضايا العالقة، ووضع لبنان على سكة النّهوض من جديد".