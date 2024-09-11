الخارجية الإيرانية: أي ادعاء بأن إيران باعت صواريخ باليستية لروسيا كاذب ولا أساس له من الصحة

أعرب المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة ال​إيران​يّة ​ناصر كنعاني​، عن إدانته بشدّة "البيان غير المألوف لوزراء خارجيّة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن إلغاء الاتفاقيّات الثّنائيّة لتقديم الخدمات الجوّيّة مع إيران، وفرض عقوبات على شركة الخطوط الجوّيّة الإيرانيّة (إيران إير) بحجّة التدخّل المزعوم في الصرّاع الأوكراني".

وشدّد في تصريح، على أنّ "هذا الإجراء الّذي اتّخذته الدّول الأوروبيّة الثّلاث، هو استمرار لسياسة الغرب العدائيّة وأعمال الإرهاب الاقتصادي ضدّ الشّعب الإيراني، وسيواجه إجراء مماثلًا ومتناسبًا من قبل إيران"، مجدّدًا التّأكيد على "موقف ايران الواضح والمعلن فيما يتعلّق بالنّزاع في أوكرانيا: مثلما تمّ التّأكيد عليه من قبل، فإنّ أيّ ادّعاء بأنّ إيران باعت صواريخ باليستيّة إلى الاتحاد الرّوسي، كاذب ولا أساس له من الصّحة إطلاقًا".

وأشار كنعاني إلى أنّ "أميركا والدّول الأوروبيّة الثّلاث هي المصدر الرّئيسي للسّلاح للكيان الصّهيوني، وهي شريكة في المجازر الواسعة والإبادة الجماعيّة للشّعب الفلسطيني في ​غزة​، وعليها أن تتحمّل مسؤوليّة سياساتها الخاطئة".