بايدن: مقتل الناشطة الأميركية-التركية بالضفة الغربية كان "حادثًا عرضيًا على ما يبدو"

أعلن الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، أنّه يبدو أنّ مقتل النّاشطة الأميركيّة-التّرّكيّة عائشة نور إزغي ايغي، خلال تظاهرة في الضفة الغربية المحتلّة الأسبوع الماضي، "كان حادثًا عرضيًّا، لقد ارتدّت الرّصاصة عن الأرض، وأُصيبت (النّاشطة) عرضًا".

وأشار، في تصريح صحافي لدى مغادرته البيت الأبيض متوجّهًا إلى نيويورك، ردًّا على سؤال حول إمكان رفعه قيودًا مفروضة على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، إلى "أنّنا نعمل على ذلك حاليًّا".