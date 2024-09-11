شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: لقاء الرئيس السيسي ووزير الداخلية السعودى يؤكد أهمية التعاون الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، يعكس إدراك القيادة السياسية في كل من مصر والسعودية لأهمية التعاون الإقليمي في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وقال مهران، في تصريحات له، إن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي في المنطقة.



وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن مثل هذا التعاون يسهم في توحيد الجهود بين البلدين لمواجهة تلك التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار.

وشدد النائب الدكتور علي مهران، على أهمية التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والمملكة العربية السعودية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية التي تفرزها ظروف المنطقة.



ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أهمية تطوير التعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تشهد تصاعدًا ملحوظًا، مما يتطلب تبادل الخبرات والمعلومات وتكثيف الجهود المشتركة للتصدي لهذه الظاهرة.



وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن الجرائم الإلكترونية تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تكامل الجهود بين الدول الشقيقة، لمواكبة المتغيرات التقنية السريعة وتعزيز القدرات الأمنية.



وأكد رئيس صحة الشيوخ، ضرورة مواصلة التطوير والتدريب المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين لمواكبة تلك المتغيرات.



واختتم النائب الدكتور علي مهران، تصريحاته، بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على بناء شراكات استراتيجية قوية تُسهم في حماية الأمن القومي وتحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.