اليمن يؤكد تطلعه لتوسيع التعاون مع «اليونسكو»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أكد اليمن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في ملفات متعددة بينها دعم التعليم والحفاظ على المواقع الأثرية وبناء القدرات البشرية، وغيرها من مجالات التعاون.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، وفدَ منظمة اليونسكو، برئاسة مدير مكتبها الإقليمي لدول الخليج واليمن صلاح خالد، حيث جرى النقاش حول الخطة القطاعية لليونسكو وأولوياتها للمرحلة القادمة في اليمن، والتنسيق مع الحكومة لتحديد المجالات ذات الأولوية.

وتناول اللقاء سبل ترسيخ التعاون المشترك بين اليمن واليونسكو، وبناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والتراث والتعليم، والتنسيق الجاري لعقد مؤتمر دولي لدعم التعليم في اليمن، إضافة إلى تطوير استراتيجية للتعليم العالي والفني، وخطط حماية مواقع التراث العالمي. وبدوره، أكد مدير المكتب الإقليمي لليونسكو، استمرار التعاون مع الحكومة اليمنية من أجل تحديد الأولويات ووضع الخطط الكفيلة بتطوير العمل المشترك.