«الصحة العالمية»: حملة التلقيح ضد شلل الأطفال تنتقل إلى شمال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

وصلت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة، مناطق شمال القطاع، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، رغم «عرقلة» قافلة تنقل خبراء ووقوداً.

وبعد رصد أول حالة شلل أطفال في غزة منذ 25 عاماً، بدأت حملة تلقيح واسعة في الأول من سبتمبر بفضل «هدنة إنسانية» شملت 640 ألف طفل دون العاشرة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يسارفيتش للصحافيين، إنه بعد وسط القطاع وجنوبه، تنتقل الحملة إلى الشمال «من 10 إلى 12 سبتمبر، الهدف هو منع انتشار فيروس شلل الأطفال من النوع 2، وعلى الأطفال تلقي جرعتين من لقاح nOPV2 بفاصل أربعة أسابيع».

وقال ماهر شامية، نائب وزير الصحة في قطاع غزة: «إن 230 فريقاً تعمل على توزيع اللقاحات، وهناك مشاركة كبيرة من العائلات الراغبة في تطعيم أطفالها».

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في أغسطس، أول إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عاماً في قطاع غزة الذي يشهد حرباً بين إسرائيل وحركة حماس، أدت إلى كارثة إنسانية.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات ومعدات التبريد، وغيرها تم تسليمها أمس إلى شمال غزة، لكن تمت إعاقة تحرك بعثة من منظمة الصحة العالمية تحمل الوقود للمستشفيات ومركبات حملة التلقيح ضد شلل الأطفال، بالإضافة إلى خبراء مسؤولين عن الإشراف عليها».

وأوضح أن البعثة انتظرت 3 ساعات للحصول على الضوء الأخضر الإسرائيلي ثم خمس ساعات في نقطة الانتظار، وبعدها اضطررنا لإلغاء المهمة.