فيتنام.. ارتفاع ضحايا الإعصار ياجي لــ 100 قتيل

ابوظبي - سيف اليزيد - هانوي (وكالات)

قالت السلطات الفيتنامية، أمس، إن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار ياجي، أودت بحياة ما لا يقل عن 100 شخص واعتبار 130 آخرين فى عداد المفقودين، وذلك في ظل استمرار جهود الإصلاح والإغاثة.

وقال مسؤولون محليون لصحيفة «توي تري» إن 16 شخصاً على الأقل قتلوا في محافظة جبلية في شمالى فيتنام، حيث دمرت الفيضانات العارمة التي تسببت فيها العاصفة قرية بأكملها.

وأضافت الصحيفة أن جميع المنازل الـ35 في قرية لانج نو في محافظة لاو كاي تعرضت بالكامل للانجراف. وتمكنت فرق الإنقاذ المحلية من الوصول إلى القرية النائية، التي كان يعيش فيها سابقاً 128 شخصاً، كما تمكنت من العثور على جثث 16 ضحية، وأنقذت 30 من سكان القرية المصابين. ولا يزال ما لا يقل عن 70 آخرين في عداد المفقودين.

وأصدرت السلطات تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية في نحو 400 بلدة في 18 مقاطعة شمالية.

واجتاح إعصار ياجي، أقوى إعصار يضرب فيتنام منذ نحو 30 عاماً، شمالي فيتنام السبت الماضي، حاملاً رياحاً قوية وأمطاراً موسمية غزيرة.