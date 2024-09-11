الاونروا: أكثر من 600 ألف طالب في غزة يحرمون من التعليم للسنة الثانية على التوالي

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بأن "أكثر من 600 ألف طالب في غزة يحرمون من التعليم للسنة الثانية على التوالي".

وأوضحت الأونروا أن "التعليم غير متاح في 200 مدرسة تابعة لها في غزة، حيث يتم استخدام العديد من هذه المدارس كملاجئ للنازحين الفلسطينيين، في حين تعرضت بعض المدارس للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي".

وأكدت أن "فرقها تواصل تقديم أنشطة ترفيهية ودعم نفسي واجتماعي في بعض المدارس، بهدف التخفيف من تأثير الأوضاع الراهنة على الطلاب".

كما أشارت الأونروا إلى أن "الأطفال في غزة يعانون من تداعيات الأزمة الإنسانية، بما في ذلك مخاطر تفشي الأمراض، وذكرت أنها تواصل جهودها لتحصين الأطفال ضد مرض شلل الأطفال".