الحشيمي: تصريحات بوحبيب تضر بالمصلحة الوطنية والقرار 1701 الضمانة الأساسية لحماية لبنان

رأى النّائب بلال الحشيمي، أنّ "تلميح وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب إلى استبدال القرار 1701 بقرار جديد، والتّفاوض غير المباشر مع إسرائيل، يُعدّ كلامًا غير مقبول وغير مدروس".
وشدّد على أنّ "القرار 1701 هو الضّمانة الأساسيّة لحماية لبنان واستقراره في الجنوب، وأي محاولة لتعديله أو استبداله قد تشكّل خطرًا على أمن لبنان وسلامة اللّبنانيّين"، مؤكّدًا أنّ "لا حاجة للبنان إلى قرارات جديدة في هذا التّوقيت الحرج، بل يجب التمسّك بتطبيق القرار الحالي لضمان استمرار الاستقرار والهدوء على الحدود".
وأشار الحشيمي إلى أنّ "المواقف المتسرّعة وغير المدروسة يمكن أن تؤدّي إلى تفاقم الأوضاع، ومن الضّروري أن يتحلّى المسؤولون بالحكمة والوعي في هذا الظّرف"، معتبرًا أنّ "تصريحات بوحبيب تضرّ بالمصلحة الوطنيّة، ونؤكّد أنّ لبنان في حاجة إلى رؤية موحّدة قائمة على الحفاظ على سيادته وأمنه، بعيدًا عن التصرّفات الفرديّة الّتي قد تؤدّي إلى نتائج كارثيّة".
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