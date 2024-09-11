لفت الرّئيس السّابق لـ"الحزب التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، إلى أنّه "يبدو وفق كلّ التوقّعات أنّ الحرب لن تنتهي، وأنّنا فقط في بدايتها. كما يبدو أنّ المشروع الصّهيوني لن يقف عند محاولة إزالة غزة، بل سيستمرّ في الضفّة، استكمالًا لوعد بلفور والرّؤية التّوراتيّة".
وأكّد في تصريح، أنّ "حماية الأردن ضرورة، وكفى التّفكير بأنّ السلم الإبراهيمي هو الحلّ، أمّا لبنان فالتّسوية هي الحل"، موضحًا أنّ هذا "مجرّد رأي من مراقب بعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: يبدو أن الحرب لن تنتهي وأننا فقط في بدايتها والتسوية هي الحل في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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