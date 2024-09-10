سرايا القدس: نخوض معارك ضارية مع قوات العدو في مخيم طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، اليوم الثلاثاء، أنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم طولكرم في محور المربعة. وأكدت الكتيبة في بيان لها أن مقاتليها أمطروا قوات العدو بزخات كثيفة من الرصاص، ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وأشارت كتيبة طولكرم إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة وسط تصعيد كبير في الميدان، مؤكدة على استعداد مقاتليها للتصدي لأي محاولة تقدم من قبل قوات الاحتلال، ومواصلة الدفاع عن المخيم بكل قوة.

تأتي هذه الاشتباكات في إطار استمرار التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية، حيث تشن قوات الاحتلال عمليات عسكرية متواصلة في محاولة لإحكام السيطرة على المخيمات الفلسطينية، فيما تؤكد فصائل المقاومة تمسكها بمواصلة الكفاح المسلح للتصدي لسياسات الاحتلال.

البنتاغون: نقل إيران شحنات صواريخ باليستية إلى روسيا تطور مقلق وتهديد لأمن أوروبا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صحة التقارير التي تشير إلى قيام إيران بنقل شحنات من الصواريخ الباليستية إلى روسيا، واصفة هذا التطور بأنه يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن أوروبا. واعتبرت الوزارة أن التعاون العسكري المتزايد بين موسكو وطهران يعكس الامتداد المتنامي لنفوذ إيران المزعزع للاستقرار إلى مناطق خارج الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أن هذا التعاون العسكري بين البلدين يثير قلقًا عميقًا لدى الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، مشيرًا إلى أن هذه الشحنات قد تستخدم لتعزيز القدرات الروسية في حربها المستمرة في أوكرانيا، ما يعزز تصاعد النزاع ويعرض الأمن الإقليمي للخطر.

وأشار المتحدث إلى أن واشنطن تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في المنطقة وتظل مستعدة لدعم إسرائيل وحماية القوات والأصول الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط. وأكد أن الولايات المتحدة تواصل العمل على تهدئة التوتر في المنطقة، بما في ذلك السعي إلى تأمين وقف إطلاق النار كجزء من الجهود الدولية المتعلقة بصفقة تبادل الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

واختتم البنتاغون تصريحه بالتشديد على أن واشنطن تدرس جميع الخيارات الممكنة لدعم الاستقرار الإقليمي ومنع تصاعد التهديدات التي تمثلها طهران، سواء عبر تعاونها مع موسكو أو عبر أنشطتها في الشرق الأوسط.