أوكرانيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان على تطبيق تيليجرام اليوم الثلاثاء إنها أسقطت 38 طائرة مسيرة من أصل 46 أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية أن روسيا استخدمت أيضا صاروخين في الهجوم.