حريق في مصنع للأخشاب في زغرتا وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده

شبّ حريق في مصنع للأخشاب قرب كنيسة القديسة بربارة في ​زغرتا​، وسارعت فرق الإطفاء وسيّارات الدّفاع المدني والإسعاف التّابعة للصّليب الأحمر اللّبناني في زغرتا لإخماده. كما وصلت فرق الإطفاء التّابعة للدّفاع المدني- مركز كرم سده للمساعدة، وعمل عناصر فرق الإسعاف التّابعة للصّليب الأحمر على معالجة حالة اختناق في مكان الحريق.

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