أشار "مستخدمو مراكز الخدمات الإنمائيّة التّابعة لوزارة الشّؤون الاجتماعيّة"، إلى "أنّنا 550 مستخدمًا موزّعين على 150 مركز خدمات إنمائيّة في كلّ المناطق اللّبنانيّة، نريد الحصول على رواتبنا وكلّ المستحقّات المحجوبة نهائيًّا عنّا منذ أكثر من ثلاث سنوات".
وشدّدوا في بيان، على "أنّنا قد أمضينا 26 عاماً وما فوق في خدمة وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي أصعب الظّروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصّحيّة الّتي مرّ بها الوطن، كنّا نقدّم الخدمات إلى المجتمع من دون كلل ولا ملل".
وأكّد المستخدمون "ضرورة إقفال المراكز والتّظاهر في وجه كلّ ظالم حرمنا لقمة عيشنا، وجعل منّا حالات اجتماعيّة، ومن مراكزنا مراكز لا خدمات ولا إنمائيّة"، لافتين إلى "أنّهم سيطالبون بحقوقهم المسلوبة باستخدام كلّ الطّرق والأساليب المتاحة، لنيلها وتحقيق العدالة الاجتماعيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مستخدمو مراكز الخدمات الإنمائية بوزارة الشؤون: نطالب برواتبنا والمستحقات المحجوبة عنا منذ 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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